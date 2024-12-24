Культура

Коллекцию авторских кукол «12 месяцев» из музея «Изборск» можно увидеть в ЛНР

Выставка авторских кукол Аллы Фроловой «12 месяцев» из коллекции государственного музея-заповедника «Изборск» открылась в Меловском краеведческом музее Луганской Народной Республики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Фото: музей-заповедник «Изборск»

У каждой представленной на выставке фарфоровой куклы – свой неповторимый образ и свой особый наряд, созданный на основе русского народного костюма. Ручная роспись, бисерное плетение, вышивка, жемчуг, нежные ткани разной фактуры погружают в волшебную атмосферу русской сказки. Двенадцать кукол, выполненных чуткими и заботливыми женскими руками, символизируют 12 месяцев, рассказали в музее.

Автор кукол – Алла Фролова (1948 – 2021), известный российский театральный художник, главный художник творческого объединения «Тор-Эксклюзив», член Союза художников России, заслуженный художник Тувы. Мастер оформила более 150 спектаклей и концертных программ. Знаменитый российский реставратор и искусствовед Савва Ямщиков отмечал в работах художницы «самозаветную влюбленность в основное дело своей жизни».

Выставка «12 месяцев» будет открыта в Меловском музее до 1 февраля 2025 года по адресу: ЛНР, Меловое, улица Школьная, 1А.