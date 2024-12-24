Происшествия

26-летний пскович украл продукты из магазина на улице Яна Фабрициуса

Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже продуктов из магазина в Пскове 27 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 10:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из магазина на улице Яна Фабрициуса поступил сигнал «тревога». На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.

В магазине росгвардейцы задержали 26-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты. Общая сумма ущерба составила 1 739 рублей.

По факту кражи проводится проверка.