Общество

В псковском УГХ обсудили размер нормативов коммунальных услуг и необходимость доступной среды

На совещании управления городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова обсудили размер установленных нормативов потребления коммунальных услуг, проблемы инвалидов-колясочников и другие темы. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, 29 августа на этом совещании с руководителями управляющих компаний (УК) заместитель начальника УГХ Антон Ляугминас сообщил представителям УК, что в скором времени начнется формирование перечня организаций для отбывания административного наказания в виде обязательных работ в 2020 году.

«В списке таких работ - очистка территории от мусора, озеленение, земляные работы, уборка придомовых территорий, подъездов, чердаков и подвалов. На сегодня в этой программе участвует большинство управляющих компаний города, причем их представители характеризуют результат положительно. Антон Ляугминас попросил руководителей тех УК, которые бы хотели к ней присоединиться, подготовить соответствующие заявки», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что, со слов члена региональной Общественной палаты, эксперта в сфере ЖКХ Сергея Корсакова, на прошлой неделе состоялась встреча заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова с представителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций Пскова. По итогам встречи было решено провести проверку обоснованности размера установленных нормативов потребления коммунальных услуг. В частности, речь шла о нормативах на холодную и горячую воду.

Антон Ляугминас также проинформировал, что по инициативе депутата Псковской городской Думы Федора Постнова одно из следующих рабочих совещаний с представителями УК будет посвящено теме доступной среды. Поводом для такой просьбы стала ситуация, в которой оказался инвалид-колясочник, проживающий в доме №11 по улице Рокоссовского.

Мужчина обратился в органы соцзащиты с просьбой оборудовать в его подъезде электромеханический пандус. Просьба была удовлетворена, и на эти цели из областного бюджета были выделены средства на проектные работы, закупку оборудования и его монтаж. Но другие собственники этого дома отказываются согласовывать эти работы и принимать пандус в состав общего имущества, так как в результате для них увеличатся коммунальные платежи. При том, что вырастут они не больше, чем на 10 рублей в месяц для каждой квартиры.