Общество

Губернатор поручил продолжить капремонт детсада «Росинка» в Переслегино в следующем году

Капитальный ремонт детского сада «Росинка» в деревне Переслегино Великолукского района будет продолжен в следующем году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, такое решение губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял в четверг, 5 сентября, посещая дошкольное образовательное учреждение с рабочей поездкой.

Ситуация с детским садом находится на особом контроле главы региона. В июне этого года здание было закрыто из-за аварийного состояния кровли, которая в период осадков протекала по всему периметру. Тогда по поручению Михаила Ведерникова учреждению была оказана экстренная помощь.

В настоящее время в «Росинке» отремонтирована кровля, заменена часть окон, приведены в порядок фасады и часть внутренних помещений. Работы были проведены не только за счет средств регионального и районного бюджетов, но и с привлечением внебюждетных источников. В поиске спонсорской помощи поддержку оказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель отделения Российского союза предпринимателей и промышленников Псковской области Александр Козловский.

В ходе визита в учреждение губернатор вместе с главой района Сергеем Петровым, коллективом прошел по внутренним помещениям детского сада, осмотрел как те детские группы, которые уже отремонтированы и открыты для посещения, так и те, где работы по внутренней отделке продолжаются. Часть помещений еще законсервирована.

«С этого года мы просто заново родились», - отметила заместитель директора по дошкольному воспитанию Переслегинской гимназии Мария Барсукова и передала губернатору искренние слова благодарности за возрождение детского сада от коллектива и родителей воспитанников.

По итогам осмотра глава региона отметил, что ремонтные работы в учреждении должны быть продолжены в следующем году. Руководству муниципального образования он поручил подготовить предложения по объемам необходимых ремонтных работ. Так например, нужно завершить ремонт внутренних помещений, заменить оставшиеся окна и систему водопровода, оборудовать одну из игровых площадок. Михаил Ведерников подчеркнул, что процедуры проведения аукционов и заключения контрактов должны быть организованы в начале года, чтобы все работы успеть провести в летний период.

Михаил Ведерников также обратил внимание, что побеседует с представителями великолукских предприятий, чтобы те взяли шефство над детским садом и помогали дошкольному учреждению.