Общество

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района пройдет 21 сентября

21 сентября состоится 20-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации района, ярмарка традиционно расположится на Октябрьской площади в городе Пскове.

Ассортимент товаров разнообразен - молочная и мясная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, картофель, свежая и копченая рыба, мед и многие другие товары.

Псковичи смогут пополнить запасы на зиму натуральными продуктами от местного производителя.

Начало ярмарки в 10.00.