Общество

Великие Луки, Порхов и Изборск получат 162 млн рублей на формирование современной городской среды

Депутаты регионального парламента согласовали внесение изменений в госпрограмму «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня, 11 сентября, этот вопрос рассматривался на заседании комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политики, на котором с докладом выступил председатель комитета Псковской области по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

Согласно изменениям, дополнительно по госпрограмме выделяется 162 млн рублей денег из федерального бюджета на три исторические поселения - Великие Луки, Порхов и Изборск. Софинансирование из регионального бюджета не предусмотрено.

«В этом году должны быть проведены конкурсы на строительно-монтажные работы. Сами работы запланированы на 2020 годы», - уточнил Сергей Грахов.