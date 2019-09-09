Общество

Инициатива Псковской гордумы о региональном маткапитале не нашла поддержки у коллег из областного Собрания

Псковская городская Дума выступила инициатором внесения поправок в закон Псковской области «О региональном материнском капитале». Автор законопроекта - депутат гордумы Олег Брячак - предлагает предоставить право на дополнительную меру поддержки в форме регионального материнского капитала женщинам, родившим или усыновившим второго и каждого последующего ребенка (начиная с 1 января 2020 года) и мужчинам, являющихся единственными усыновителями второго и каждого последующего ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект закона обсуждался сегодня, 11 сентября, на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике, несмотря на то, что Олег Брячак попросил отложить рассмотрение этого вопроса.

Предлагаемыми изменениями предоставляется право на дополнительную меру поддержки в форме регионального материнского капитала женщинам, родивших (усыновивших) второго и каждого последующего ребенка начиная с 1 января 2020 года и мужчинам, являющихся единственными усыновителями второго и каждого последующего ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.

Депутат-справедливоросс Наталья Тудакова обратила внимание, что, когда действовала федеральная норма, она пользовалась большим спросом.

Депутат-единоросс Ирина Богачева, в свою очередь, отметила, что региональных парламентариев в очередной раз ставят в крайне неловкую ситуацию. «Мы ведь знаем, насколько сложен региональный бюджет, насколько он дотационен, поэтому любые дополнительные расходы - это большая ответственность. Да, хочется выплачивать деньги тем, кто в них нуждается, но нужно исходить из возможностей, которые есть в регионе. Я считаю, что этот проект закона - это попытка пропиариться на проблеме конкретной партии», - высказалась она. Ее мнение поддержал и председатель парламентского комитета Виктор Антонов.

Депутат от фракции КПРФ Дмитрий Михайлов напомнил, что это не только инициатива «Справедливой России», но и Псковской городской Думы в целом.

Тем не менее, большинством голосов депутаты приняли решение рекомендовать отклонить законопроект. Окончательное решение депутаты примут завтра, 12 сентября, на 35-й сессии Псковского областного Собрания.