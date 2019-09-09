Общество

Некоторые услуги нотариусов псковичи смогут получить через интернет

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания поддержал законопроект, направленный на оптимизацию нотариальной деятельности и повышение востребованности нотариальной защиты прав граждан и юридических лиц в условиях развития цифрового общества. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект закона, разработанный правительством РФ, в региональном парламенте рассмотрен сегодня, 11 сентября.

Председатель Нотариальной палаты Псковской области Валентина Николаева пояснила, что документом предусматривается развитие возможностей удаленного обращения лиц за совершением нотариального действия, обеспечение возможности предоставления сведений об открытии наследственного дела с использованием сети «Интернет» и установления личности гражданина при отсутствии у него документом посредством единой биометрической системы.

В качестве примера Валентина Николаева привела получение информации о наследственном деле. После вступления закона в силу будет достаточно ввести фамилию, имя, отчество, год рождения и дату смерти.

Также в законопроекте уточняется, что в сделках, удостоверяемых двумя или более нотариусами, ответственность будет нести тот нотариус, к которому обратился заявитель.

«Законопроект важный и касается каждого жителя нашей страны», - озвучил позицию комитета Владимир Яников.