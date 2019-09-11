Общество

Игорь Белкин назначен на должность мирового судьи в Пскове

Псковское областное Собрание депутатов утвердило кандидатуру Игоря Белкина на должность мирового судьи судебного участка №28 в границах административно-территориального образования «город Псков» на пятилетний срок полномочий. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принято сегодня, 12 сентября, тайным голосованием на очередной сессии регионального парламента.

Игорь Белкин родился в 1984 году в Грузии, гражданин РФ, имеет высшее образование.

Общий стаж работы Игоря Белкина в области юриспруденции - свыше 10 лет (с февраля 2009 года). Последнее место работы - мировой судья участка №28 в Пскове.

Ранее его кандидатуру согласовал парламентский комитет по законодательству и местному самоуправлению.

За Игоря Белкина проголосовало 30 депутатов, против – 5, один бюллетень признан недействительным.