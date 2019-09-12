Общество

В псковском детском саду «Радость» прошли мероприятия по пожарной безопасности

В подготовительных и старших группах МБДОУ № 47 Псков «Радость» прошли тематические профилактические мероприятия в рамках месячника пожарной безопасности. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, мероприятия провели 12 сентября.

«Педагогический коллектив этого дошкольного образовательного учреждения в своей работе уделяет значительное внимание решению задачи повышения уровня грамотности воспитанников в вопросах пожарной безопасности. Для этого используются различные формы работы: встречи со специалистами, проведение выставок детских работ по теме пожарной безопасности, участие ребят в различных конкурсах», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, в этот раз гостями «Радости» стали ведущий методист Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области» Светлана Таганова и специалист по социально-ориентированной деятельности Псковского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийского добровольное пожарное общество» Яна Штыкова.

Прежде всего, ведущая предложила малышам прочитать письма от псковских пожарных. Роль «писем» выполняли красочные плакаты, изображавшие различные пожароопасные ситуации. Это и шалость детей с огнем, и нарушение правил пожарной безопасности при использовании газовой плиты, и неосторожное обращение с бытовыми электроприборами. Загадки по пожарной тематике, предложенные в этом блоке специалистом ВДПО, акцентировали внимание детей на предметах, из-за которых может произойти пожар в жилье человека.