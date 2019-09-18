Общество

ПФР разъясняет порядок назначения досрочной пенсии безработным гражданам

Управление ПФР в г. Пскове и Псковском районе разъясняет порядок назначения досрочной пенсии безработным гражданам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, новое пенсионное законодательство сохранило право досрочного выхода на пенсию для безработных граждан предпенсионного возраста, которые вынужденно прекратили трудовую деятельность из-за сокращений или ликвидации предприятий.

Досрочные пенсии безработным могут быть назначены только по предложению органов службы занятости - не ранее чем за два года до наступления пенсионного возраста (с учетом переходных положений по увеличению пенсионного возраста).

Расходы, связанные с выплатой пенсий безработным, осуществляются за счет средств ПФР с последующим возмещением затрат из федерального бюджета. Фактически источником финансирования таких пенсий является бюджет государства, а не страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Досрочная пенсия безработным назначается на период до наступления пенсионного возраста или их трудоустройства. В обоих случаях неработающий гражданин должен обратиться в Пенсионный фонд. В первом случае ему будет назначена вновь рассчитанная страховая пенсия по старости, во втором - выплата прекратится.

Добавим, что в прошлом году в Пскове и Псковском районе 44 безработным гражданам выплачивалась страховая пенсия, назначенная по представлению службы занятости.