Общество

В Пскове и районе 1649 семей потратили маткапитала на образование детей

Управление Пенсионного фонда России в Пскове и Псковском районе напоминает родителям о том, что средства материнского капитала можно направить на оплату обучения ребенка в вузе, проживания его в студенческом общежитии. При этом не имеет значения, этот ли ребенок дал семье право на получение сертификата на материнский капитал.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, средства маткапитала направляются на получение образования ребенком (детьми) в любом образовательном учреждении, имеющем право на оказание платных образовательных услуг, по всей территории России.

Как пояснил начальник УПФР Алексей Еремин, средства на оплату обучения можно использовать полностью или частично: «Главное, чтобы были соблюдены несколько условий. Первое - вуз должен находиться на территории России, второе – вуз должен иметь государственную аккредитацию и право оказывать соответствующие образовательные услуги, и третье - ребенку-студенту на момент начала обучения в вузе не должно быть более 25 лет».

Средствами материнского капитала можно оплатить не только учебу, но и проживание ребенка в общежитии вуза. Для этого нужно предоставить в Пенсионный фонд справку из вуза, подтверждающую, что ребёнок проживает в общежитии, договор найма жилого помещения с обязательным указанием сроков и сумм внесения платежей.

Если ребенок по каким-то причинам будет отчислен из вуза, нужно немедленно сообщить об этом в Пенсионный фонд, чтобы отозвать средства материнского капитала. То же касается и проживания в общежитии.

Материнский капитал также можно использовать на оплату услуг по присмотру и уходу за ребенком в детском саду. Для этого необходимо представить в ПФР договор между дошкольным образовательным учреждением и владельцем сертификата, включающий в себя обязательства учреждения по присмотру и уходу за ребенком, а также расчет размера оплаты услуг.

Добавим, в Пскове и Псковском районе с 2010 года принято 1649 заявлений о распоряжении средствами материнского семейного капитала на получение образования ребенком.