Общество

Эта больная тема нам близка - псковские власти собираются строить по 1 - 2 школьных стадиона в год

В Пскове муниципальные власти планируют строить по 1-2 школьных стадиона в год. Об этом 25 сентября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил заместитель главы администрации Пскова, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов.

«Многим руководителям наших школ не хватает понимания, что стадионы - это часть школ, за которой тоже нужно следить, ухаживать так же усиленно, как и за всем комплексом строений. Что касается нас, то нам критически не хватает денежных средств на спортивную составляющую, на строительство стадионов в школах. Такие стадионы - нужны, бесспорно. И в текущем году - некий старт нашей небольшой инициативы. Будем пробовать строить по 1 -2 школьных стадиона в год», - отметил Александр Коновалов.

Замглавы администрации также добавил, что в 2019 году власти муниципалитета «вышли на проектирование» стадиона в Псковской средней общеобразовательной школе № 17: «И в следующем году мы уже заложили средства на строительство».

Александр Коновалов добавил, что спортивное оборудование для школ можно получить с помощью ряда проектов: «Так, в октябре на территории лицея № 15 будет постелен новый футбольный газон, 20 на 40 метров, который мы получили от Российского футбольного союза. Параллельно ведутся работы в Псковской средней общеобразовательной школе № 47. Там благодаря инвестору, который потратит на них около 8 миллионов рублей, тем самым выдержит предусмотренную договором социальную нагрузку, к концу октября будет полноценный стадиончик с тремя многофункциональными площадками. Эта больная тема нам близка. Будем работать».

Помимо этого, замглавы подметил, что школьное спортивное оборудование не всегда соответствует современным стандартам и предложил, чтобы оснащенность города площадками для воркаута была привязана к образовательным учреждениям.