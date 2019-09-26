Общество

Среднюю зарплату инженера-технолога в Пскове выяснили экперты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты инженеров-технологов 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, инженер-технолог в Пскове в среднем получает 46 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 70 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 64 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 50 000 рублей, Великий Новгород, Смоленск – 46 000 рублей, Ленинградская область – 55 000 рублей в месяц.