Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН прошел семинар по практической стрельбе

В научно-практическом семинаре «Популяризация вида спорта «Практическая стрельба» приняли участие представители управлений ФСИН, ФСБ, МВД, ФССП России по Псковской области, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, Псковской таможни, войсковых частей Псковского гарнизона и Ленинградской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, в ходе дискуссии обсуждались актуальные вопросы, связанные с быстрым развитием практической стрельбы в России, а также значением этого вида спорта в обучении курсантов, сотрудников силовых ведомств навыкам безопасного обращения с оружием.

Практическая часть семинара прошла в загородном учебном центре, где 43 спортсмена в составе 13 команд соревновались в выполнении упражнений практической стрельбы из пистолета и автомата (карабина).

В личном первенстве победу одержал старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Академии ФСИН России Алексей Яковлев.

Заключительным этапом соревнования стал «Дуэльный матч», который принес победу сотруднику УФСБ России по Псковской области.

В командном зачете первое место заняла команда в/ч 64044, второе место - команда УФСБ России по Псковской области, третье место завоевала команда Псковского филиала Академии ФСИН России.

«Семинар по практической стрельбе – «визитная карточка» кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки. Мероприятие стало уже традиционным и проводится третий раз. Главная задача - сотрудничество и взаимодействие со всеми силовыми ведомствами региона, чтобы обмениваться передовым опытом в области практической стрельбы и видеть перспективы в обучении стрельбе из пистолета и автомата сотрудников и курсантов УИС и других правоохранительных органов», - отметил старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Академии ФСИН России Алексей Яковлев.