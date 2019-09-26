Общество

Отделение ПФР по Псковской области: Управлять доставкой пенсии можно онлайн

В Псковской области проживает более 214 тыс. пенсионеров (в том числе «военных» пенсионеров), являющихся получателями различных видов пенсий и иных социальных выплат по линии ПФР. Каждый из них выбирает удобный для себя способ получения пенсии и соцвыплат: через отделение почтовой связи (на дому или непосредственно в отделении почтовой связи) или через кредитные организации (на счет по вкладу, на счет банковской карты).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР, при желании пенсионер может в любое время сменить способ доставки пенсии – менять банк на почту, почту на банк или один банк на другой. Для этого необязательно приходить лично в территориальный орган ПФР. Удобнее воспользоваться электронными сервисами и подать заявление дистанционно: через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru или через портал госуслуг www.gosuslugi.ru.

На сегодняшний день в регионе более 7,4 тыс. заявлений о доставке пенсии подано в электронном виде.

Отметим, что популярность получения госуслуг ПФР в электронном виде растет, как и набор самих услуг, предоставляемых онлайн через сайт ПФР. Чтобы в полной мере пользоваться государственными услугами ПФР удаленно необходимо иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации. Подтвердить ее можно в Центрах обслуживания пользователей портала госуслуг (офисы МФЦ, филиалы ПАО Ростелеком), а также в клиентских службах терорганов ПФР Калининградской области.

Напомним, что логин и пароль, который используется для входа на портал госуслуг, действителен и для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.