Общество

Диетолог рассказала, как не набрать вес после отказа от сигарет

Бросившие курить в 85% случаев поправляются за год в среднем на 2–5 кг, рассказала член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко, пишут «Известия». Одна из причин набора веса — это временная «ломка» бросившего курильщика, которую он начинает «заедать».

«Рассеянность, раздражительность, потеря концентрации, снижение работоспособности, депрессия, немотивированная тревога — вот лишь немногие проявления «ломки». А лакомства самый лучший антидепрессант. Они помогут организму пережить отсутствие наркотика-никотина», — сказала Денисенко.

Во избежание набора веса диетолог рекомендовала перейти на нежирные сладости. Такие как мармелад и пастилу, а также фрукты и сухофрукты. В них меньше калорий, чем в пирожных и тортах, отметила член Российского национального общества диетологов.

Помимо «ломки» экс-курильщику предстоит победить сосательный рефлекс, возникший из-за привычки держать во рту сигарету.

На помощь придут низкокалорийные леденцы или жевательная резинка, огурцы, листья капусты, салат, морковка, сказала Денисенко. Диетолог добавила, что орешков, семечек и чипсов стоит избегать из-за высокой жирности.

Следующее испытание для экс-курильщика наступит через пару недель без сигарет, когда вернутся «пришибленные» никотином обоняние и вкус.

«Справиться с проснувшимся аппетитом, который будет особенно активен в ближайшие три месяца, кажется нереальным. Сейчас вам, как никогда, необходимо питаться вкусно и разнообразно. И желательно в одно и то же время», — сказала Денисенко.

По ее словам, прием пищи стоит начинать с порции овощей и зелени, которые заполняют желудок, создают ощущение сытости и поставляют в организм витамины и минеральные вещества.

Кроме того, болезненную тягу к табаку снижают петрушка и чеснок.