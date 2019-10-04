Общество

Работодателям Псковской области до 15 октября необходимо сдать отчетность в ПФР

Работодателям Псковской области не позднее 15 октября следует отчитаться за сентябрь этого года по форме СЗВ-М. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Ежемесячная отчетность подается всеми работодателями, стоящими на учете в ПФР, вне зависимости от факта начисления заработной платы и других вознаграждений.

Отчетность необходимо сдавать за всех работников, включая и тех, кто находится в отпуске без сохранения заработной платы, декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребёнком. Кроме этого, необходимо отчитаться также и о лицах, с которыми заключен гражданско-правовой договор. В Псковской области области Пенсионный фонд ежемесячно принимает отчетность более чем от 15 тысяч страхователей.

Учитывая ограниченные сроки, Отделение ПФР рекомендует всем страхователям направлять отчеты по телекоммуникационным каналам связи с электронной подписью независимо от численности сотрудников, не ожидая последнего дня отчётности.

Важно помнить, что за нарушения установленных сроков и правил подготовки отчетности предусмотрены штрафы: 500 рублей – за каждое застрахованное лицо, данные о котором были направлены с опозданием, оказались недостоверными или вовсе не были представлены.

Отметим также, что страхователь штрафуется и за несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных документов. Сумма финансовой санкции – 1000 рублей. При неуплате наложенных штрафов взыскание осуществляется в судебном порядке с учетом судебных издержек.