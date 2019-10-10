Общество

Жители Псковской области могут рассчитать будущую пенсию на сайте ПФР

Электронные услуги и сервисы Пенсионного фонда Российской Федерации становятся все более и более востребованными среди населения. Одним из популярных сервисов является пенсионный калькулятор на сайте ПФР. С его помощью можно рассчитать размер своей будущей пенсии, сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области.

Калькулятор доступен без регистрации на официальном сайте ПФР в Личном кабинете гражданина. Его основная задача - разъяснить порядок формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии, а также показать, как на размер страховой пенсии влияет размер заработной платы, величина дохода в качестве самозанятого гражданина, выбранный вариант пенсионного обеспечения в системе ОПС, продолжительность страхового стажа, военная служба по призыву, отпуск по уходу за ребенком и другие социально значимые периоды жизни.

Для простоты восприятия результатов все расчеты производятся с учетом цифр текущего года. Для расчета принято, что весь период формирования будущих пенсионных прав проходил в 2019 году и гражданину «назначили» страховую пенсию в 2019 году с учетом указанных лично гражданином жизненных планов, а также при условии, что гражданин все годы трудовой жизни будет получать указанный им размер заработной платы. При расчете также учитывается стоимость пенсионного балла 2019 года – 87,24 рубля, а также размер фиксированной выплаты – 5334,19 рубля.

В мобильном приложении ПФР калькулятор персонифицирован, то есть в нем автоматически учитываются уже сформированные пенсионные права в пенсионных баллах и стаж.

Пенсионный калькулятор состоит из двух блоков.

Первый – это количество пенсионных баллов, уже начисленных гражданину, и продолжительность трудового стажа. В данные первого блока гражданин может добавить периоды службы в армии по призыву, отпуска по уходу ребенком или инвалидом. Если такие периоды были в его жизни, то количество пенсионных баллов и стаж увеличатся.

Второй блок – это моделирование своего будущего. Пользователь должен указать, сколько лет он собирается работать, служить в армии или находиться в отпуске по уходу за ребенком, указать ожидаемую зарплату до вычета НДФЛ и нажать на кнопку «рассчитать». Калькулятор посчитает размер страховой пенсии исходя из уже сформированных пенсионных прав и предполагаемых гражданином обстоятельств будущего при условии, что количество пенсионных баллов и продолжительность стажа будут достаточными для получения права на страховую пенсию.

Обращаем внимание, что результаты расчета страховой пенсии с помощью Пенсионного калькулятора носят условный характер и не должны восприниматься как реальный размер будущей пенсии. Фактический размер страховой пенсии рассчитывается Пенсионным фондом Российской Федерации при обращении за ее назначением.