Общество

Кто и зачем топит мешки в Великой?

На этой неделе псковские соцсети всколыхнула информация о том, что кто-то в промышленных масштабах загрязняет русло реки Великой, выкидывая в воду белые мешки с непонятным содержимым. Редакция Псковской Ленты Новостей выяснила в подробностях, какие работы ведутся под Ольгинским мостом.

Под мостом кипит жизнь: КАМАЗы подвозят песок, кран грузит в воду бетонные блоки, и тут же работают водолазы. Подрядная специализированная организация, в штате которой, в том числе, водолазная бригада из 4 человек, по заказу газовиков уже неделю как приступила к выполнению плановых ремонтных работ на подводном газопроводе.

Подводный переход под Ольгинским мостом - самый крупный из четырех объектов, которые запланировано отремонтировать до конца октября текущего года.

В прошлом 2018 году, после обследования пяти подводных переходов в черте города выяснилось, что на 4 из них необходимо провести ремонтные работы. С течением времени река вымывает из-под газопровода грунт, смещает саму газовую трубу и, чтобы не случилось аварии, необходимо привести все в первозданный вид.

«Сейчас сотрудники нашей подрядной организации вот этими мешками с песком укрепляют дно реки, под которым находится газопровод. Из 235 метров трубы необходимо укрепить 143 метра. Где-то больше, где-то меньше. Все действия направлены на обеспечение безопасности жителей города. Если над газопроводом мало грунта, это опасно, что угодно может повредить трубу», - рассказала главный инженер Псковского РЭУ АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Смирнова.

Как именно ведутся работы?

Над газопроводом в качестве балласта укладываются гибкие бетонные маты. Но на «голую» трубу их класть нельзя, они могут ее повредить, поэтому делается «ложе-подстилка» из песка. Это самый обычный песок, который используется, например, при строительстве. Поверх песка укладывают бетонные маты, которые прикрепляют к грунту специальными шпильками метровой длины.

Всего в группе строителей работает 9 человек, работы ведутся отдельными участками, так как по правилам нельзя препятствовать проходу судов.

Бдительные псковичи могут наглядно увидеть результаты работ на реке Пскове. На данный момент уровень воды упал, и, если смотреть с Золотой набережной, отчетливо видны гибкие маты, защищающие газопровод.