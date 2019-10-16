До конца года клиентская служба ПФР проведет приемы граждан в 9 районах Псковской области

В октябре, ноябре и декабре 2019 года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит девять районов области. Всего специалисты районных Управлений и Отделов ПФР объедут пятнадцать волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров.
Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами.
Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.
Отметим, что информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.
График выезда передвижной клиентской службы ПФР в 4 квартале 2019 года
|
Наименование учреждения ПФР области
|
Октябрь
|
Населенный пункт
|
Ноябрь
|
Населенный пункт
|
Декабрь
|
Населенный пункт
|
УПФР в г. Пскове и Псковском районе
|
16.10.2019
|
Карамышевская
волость
|
20.11.2019
|
Краснопрудская
волость
|
11.12.2019
|
Тямшанская
волость
|
23.10.2019
|
Завеличенская
волость
|
18.12.2019
|
Логозовская волость
|
Клиентская служба в Новоржевском районе
|
10.10.2019
|
Выборская волость:
д. Крюково
д. Вишлево
д. Выбор
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Клиентская служба в Палкинском районе
|
17.10.2019
|
Качановская волость:
д. Качаново
д. Жуково
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Клиентская служба в Пушкиногорском районе
|
22.10.2019
|
Велейская волость:
д. Велье
д. Исса
|
-
|
-
|
-
|
-
|
УПФР в Опочецком районе
|
-
|
-
|
06.11.2019
|
Варыгинская волость:
д. Матюшкино
д. Броды
д. Барабаны
|
-
|
-
|
Клиентская служба в Пыталовском районе
|
-
|
-
|
14.11.2019
|
Линовская волость: д. Носово
д. Линово
|
-
|
-
|
Клиентская служба в Красногородском районе
|
-
|
-
|
18.11.2019
|
Красногородская волость:
д. Блясино
д. Долги
д. Габоны
д. Голубово
д. Посинье
д. Синяя Никола
д. Лоси
|
-
|
-
|
Клиентская служба в Печорском районе
|
-
|
-
|
21.11.2019
|
Новоизборская и Изборская волость:
Новый Изборск
Изборск
|
-
|
-
|
Клиентская служба в Гдовском районе
|
-
|
-
|
27.11.2019
|
Самолвовская волость:
д. Самолва
д. Ремда
Спицинская волость:
д. Спицино
д. Островцы
|
-
|
-