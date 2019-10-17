Общество

Что делать при обнаружении пожара, рассказали жителям Порховского района

С целью профилактики пожаров и гибели людей на них сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам 19 октября осуществлен профилактический рейд в Порховском районе.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования в быту», «Детская шалость», «Обеспечение пожарной безопасности в лесу».

С гражданами проведены профилактические беседы и инструктажи в области пожарной безопасности, под роспись проинструктировано 8 человек и распространено 15 листовок.

Жители ознакомлены с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использовании и хранении бытовых газовых баллонов и газового оборудования, эксплуатации электрооборудования и электроприборов.

До граждан доведены телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обстановка с пожарами на территории Порховского района, рассмотрены основные причины пожаров в жилом секторе.