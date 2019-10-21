Общество

Более 70% читателей ПЛН считают, что никто из депутатов гордумы не достоин стать главой Пскова

70,47% читателей ПЛН считают, что никто из депутатов Псковской городской Думы не достоин стать главой города Пскова. Такие результаты показал опрос на сайте Псковской Ленты Новостей, в котором приняли участие 1297 читателей.

Следующий по популярности ответ — Елена Полонская, которая на данный момент является и.п. главы города Пскова. 8,48% читателей считают, что она достойна занимать эту должность на постоянной основе.

5,01% будут рады увидеть в роли главы города Григория Турчина, председателя бюджетного комитета Псковской городской Думы.

За кандидатуру заместителя главы города Сергея Гаврилова проголосовали 4,63% читателей. 3,55% проголосовавших хотели бы, чтобы эту должность занял председатель комитета по земельным ресурсам, градостроительству и земельной собственности гордумы Григорий Стороненков. 2,7% голосов читателей ПЛН набрала депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Юлия Пожидаева.

2,47% проголосовавших хотели бы, чтобы должность главы Пскова занял другой депутат, не представленный в списке для голосования. 1,7% читателей поддержали кандидатуру депутата Галины Неваленной, а 1% Федора Постнова.