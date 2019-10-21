Общество

«Газпром межрегионгаз Псков» и губернатор определили меры снижения задолженности теплоснабжающих организаций

Состоялась рабочая встреча и.о.руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексея Федорова и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по вопросам погашения задолженности теплоснабжающими предприятиями Псковской области за поставленный природный газ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Псков».

В июле 2019 года губернатор совместно с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым подписал график погашения просроченной дебиторской задолженности. По состоянию на 22 октября график перевыполнен на 1,4 млн рублей, однако часть предприятий региона, которые в данный график не вошли, требуют особого внимания.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся превентивных мер воздействия на должников, а также возможные пути решения проблемы наращивания дебиторской задолженности. В числе рассмотренных вариантов – составление индивидуальных графиков платежей для каждого из теплоснабжающих предприятий области, а также передача газораспределительных сетей на баланс газораспределительной организации по мировому соглашению в счет погашения задолженности за поставленный природный газ.

«Подготовительную работу по вопросу передачи газовых сетей мы начали с Невельского района, поскольку у них отсутствует имущество, подлежащее реализации в процессе банкротства. Котельные, вырабатывающие тепловую энергию, принадлежат ООО «Газпром теплоэнерго Псков». Передача газопроводов позволит муниципальному образованию оптимизировать собственный бюджет и не тратить деньги на содержание газовых сетей. Подписание мирового соглашения запланировано на конец 2019 года, - отметил и.о. генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров.