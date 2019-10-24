Общество

Чем благотворители могут помочь реготделению фонда «Старость в радость»?

У фонда «Старость в радость» в Псковской области есть два вида благотворителей — частные лица и организации. «Конечно, помощь наших благотворителей очень важна. Для того, чтобы пенсионеры чувствовали себя лучше, мы придумываем разные виды деятельности, необычные для бабушек и дедушек. Чтобы осуществлять все задумки нам необходимы различные материалы», - рассказала координатор фонда «Старость в радость» в Псковской области Виолетта Образцова на пресс-конференции в общественном центре ПЛН.

Она рассказала, что частные благотворители — это неравнодушные люди, которым «не все равно и на пенсионеров». Также часто они задумываются о том, в каком положении они лично или их дети могут оказаться в старости. Частные благотворители чаще всего помогают с покупкой различных средств личной гигиены и первой необходимости.

Ко второму типу благотворителей относятся организации, готовые оказать посильную помощь. Например, один из книжных магазинов Пскова все время помогает канцелярскими товарами, красками, которые очень нужны для проведения мастер-классов для людей «серебряного» возраста. Один из детских магазинов города помогает различными игрушками, конструкторами и наборами для творчества, которые необходимы при реабилитации людям, оказавшимся в психоневрологических диспансерах. «Еще есть кондитерская, которая безвозмездно предоставляет нам пряники для росписи на мастер-классах. Мы очень благодарны каждому человеку и каждой организации, которая оказывает помощь», - заключила Виолетта Образцова.