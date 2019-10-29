Общество

Псковские площадки по передержке животных могут оказаться под угрозой закрытия из-за новых методических указаний правительства

Методические указания по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них, которые планируют утвердить в правительстве РФ, могут поставить крест на работу псковских площадок для содержания и передержки безнадзорных животных. Свою обеспокоенность по этому поводу сегодня, 30 октября, на заседании парламентского комитета по экономике, АПК, экологии и природопользованию выразила председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы вынуждены будем закрыть существующие площадки для содержания и передержки безнадзорных животных, потому что они смогут соответствовать понятию приютов, к которым в указаниях выдвигаются очень серьезные требования», - отметила она.

По словам чиновника, создание приюта, которые будет соответствовать всем требованиям потребует очень серьезных финансовых вложений. Региональный бюджет такого себе позволить не сможет, а частные лица также вряд ли захотят организовывать приюты для животных на таких жестких условиях. «Очень красивый приют создан в Московской области на 50 собак. В него частное лицо вложило 15 млн рублей. Но это, скорее, гостиница для домашних животных. У нас содержатся животные беспризорные, зачастую покалеченные», - добавила она.

Также Вера Баданина обратила внимание, что в методичке выдвинуты единые правила для субъектов и населенных пунктов. По ее мнению, неправильно, предъявлять одинаковые требования и категории для больших городов и небольших поселков.

«Я боюсь за Псковскую область, нас загрызут собаки», - подчеркнула глава комитета по ветеринарии.

Вера Баданина напомнила, что закон сегодня предписывает всех животных, отловленных на улице, чипировать, вакционировать и выпускать обратно. И только нежизнеспособные покалеченные животные должны содержаться в приютах.

Депутат Вячеслав Козловский, а следом и председатель парламентского комитета по экономике Андрей Козлов, обратили внимание, что рекомендации – это еще не закон, но согласились, что на их основе может появиться в последствии и закон.

Депутат Петр Алексеенко (КПРФ) в свою очередь напомнил, что этот вопрос поднимался и на заседаниях Парламентской Ассоциации Северо-Запада, где парламентарии СЗФО пришли к выводу о необходимости двухлетней отсрочки.

Вера Баданина также предлагает говорить об отсрочке до 2022 года, чтобы за это время была возможность подготовиться и оформить все рекомендации.

К такому решению пришли и члены парламентского комитета по экономике, АПК и инвестиционной политике – с надеждой, что их голос будет услышан в правительстве страны.