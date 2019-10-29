Общество

Более 76% читателей ПЛН категорически против строительства полимерно-битумного завода в «Моглино»

Согласно результатам опроса, опубликованного на сайте Псковской Ленты Новостей, 76,24% читателей категорически против строительства полимерно-битумного завода в особой экономической зоне «Моглино» под Псковом, так как они боятся за экологию и здоровье псковичей.

В то же время, вторым по популярности стал ответ: «Отношусь положительно. Новое производство — это рабочие места и дополнительные доходы». Так считает 13,93% опрошенных.

5,56% читателей считают, что полимерно-битумные материалы нужны для наших дорог. Поэтому поддерживают строительство, но при соблюдении экологических норм.

Чуть более 3% опрошенных в недоумении от новостей о строительстве очередного химического завода и вспоминают, что в «Моглино» обещали разместить высокотехнологичные производства ХХI века, а не какую-то химию.

0,6% читателей к строительству относятся нейтрально. «Одним предприятием больше — какая мне разница?», - считают псковичи. Также у 0,6% опрошенных вопрос вызвал затруднения, они так и не смогли выбрать ответ.

На момент подведения итогов опроса в нем приняли участие 1170 читателей Псковской Ленты Новостей.