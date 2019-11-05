Общество

Профилактический рейд прошел в Великих Луках в рамках операции «Отопление»

6 ноября в рамках проведения сезонной операции «Отопление» сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки на подведомственной территории был осуществлен профилактический рейд. Особое внимание было уделено многодетным семьям, а также лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда было распространено 7 памяток о пожарной безопасности и 14 листовок. Гражданам напомнили требования пожарной безопасности, предъявляемые к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрической проводке, меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе бесед жителям разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Великолучанам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей.