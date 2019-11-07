Общество

Начинается видеотрансляция программы «Эхо города»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программу «Эхо города», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). В рамках проекта ведущие Артем Татаренко и Любовь Кузнецова обсуждают проблемы, которые касаются большинства жителей Пскова, ставят вопросы и ищут на них ответы, учитывая мнение радиослушателей и экспертов.

Сегодня в центре их внимания ликвидация последствий сильного ветра и дождей, которые не так давно «накрыли» Псковскую область. Ведущие обсудят, как была выстроена работа городских служб, в какие сроки были ликвидированы последствия непогоды, а также поговорят о состоянии ливневой канализации в Пскове. Общая протяженность ливневки по городу превышает 200 км, из них добрая половина является бесхозной.

Звоните в студию по телефону прямого эфира – 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.