Общество

Елена Бибикова рассказала о новом законе о накоплении пенсий

Сенатор от Псковской области, зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала о новой концепции развития накопительной системы в отношении пенсий. По ее словам, соответствующий законопроект внесло министерство финансов РФ совместно с Центробанком.

«Сегодня наибольшее число вопросов вызывает накопительная пенсия. Приостановлена норма, которая позволяет делать выбор. Сума страховых взносов идет на страховую пенсию, а на накопительную - действует заморозка. И министерство финансов совместно с Центробанком внесло новую концепцию развития накопительной системы, новый законопроект, который предусматривает гарантийный пенсионный план, - отметила Елена Бибикова. - Речь идет о том, что жители, имеющие право на коптильную пенсию, сами будут вносит взносы в отдельную пенсионную систему, дополнительно к страховым пенсиям».

Также сенатор добавила, что законопроект представлен на сайте министерства финансов, а весь контроль над перемещением и сохранностью средств по этой концепции осуществит Центробанк.

Елена Бибикова подчеркнула, что в ноябре пройдут посвященные этой теме встречи и совещания.