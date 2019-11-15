Общество

Глава района о ремонте новоржевского стадиона: Согласна с выводами о крайне низком качестве работ

Глава Новоржевского района Софья Пугачева ответила на сообщение о ремонте стадиона в Новоржеве, опубликованное на сайте губернатора Псковской области.

Источник: pskov.ru

Сообщение начинается со следующих вопросов: «Подскажите, пожалуйста, планируется ли окончание работ в 2020 году по капитальному ремонту городского стадиона в Новоржеве? Кто контролирует проведение работ по капитальному ремонту стадиона? На какой стадии находится ремонт?».

Автор сообщения отзывается о качестве работ, уже проведенные на стадионе, как о «крайне неудовлетворительном»: «Асфальтированные беговые дорожки только повысили риск травмоопасности при выполнении пробежек на них. Дорожки примыкают к футбольному полю слишком близко. Футбольное поле изменено до таких размеров, при которых нормально играть в большой футбол вряд ли получится. Попытки выровнять покрытие и засеять его травой не увенчались успехом, так как по-прежнему имеет место застой воды».

По мнению автора, к ремонтным работам «были допущены лица, совсем не владеющие навыками проведения капитального ремонта натуральных футбольных полей»: «Принимать такие работы было нельзя, так как они только усугубили ситуацию. Прошу взять проведение работ по капитальному ремонту стадиона Новоржева под свой контроль и разобраться в ситуации, так как в прошедшем году жители Новоржевского района лишились занятий спортом, и данная ситуация может повториться и в ближайший год».

На это глава Новоржевского района Софья Пугачева ответила, что капитальный ремонтные работы стадиона в Новоржеве сейчас не проводят, а летом 2019 года произвели частичный ремонт с целью обновления газона и строительства новых беговых дорожек. Со слов главы муниципалитета, работы проведены на средства гранта: около 1,1 миллиона рублей без учета НДС.

«Работы производились в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение работ по ремонту стадиона в Новоржеве и техническим заданием. Приемка работ проводилась комиссией, о чем свидетельствует акт приемки, - отметила Софья Пугачева. - Я абсолютно согласна с выводами о крайне низком качестве выполненных строительных работ. Вызывает сомнение качество технического задания и исполнение работ по обустройству футбольного газона включая дренажные работы. Футбольное поле сделано ниже уровня асфальтовых беговых дорожек, что создаёт вместо поля чашу с водой. Газон абсолютно не пригоден для игры в футбол. Наши спортсмены теперь вынуждены тренироваться в соседних районах».

Глава Новоржевского района поделилась также, что считает решение о ремонте стадиона технически и экономически необоснованным, а также неэффективным.

«При этом в администрации района имеется ранее подготовленная документация: техническое задание, смета на проведение нормального капитального ремонта. На сегодняшний день данные документы с сопроводительным письмом направлены в комитет по строительству и ЖКХ Псковской области с просьбой о выделении необходимых средств на капитальный ремонт стадиона в 2020 году. Администрация района ведет работу с управлением капитального строительства Псковской области и разработчиком технического задания с целью уточнения смет на строительные работы и корректировки технического задания», - добавила Софья Пугачева и заключила, что работы проводятся под ее личным контролем.