Общество

46% от общего числа обращений в ПФР поступают в электронной форме

46% от общего числа обращений в пенсионный фонд поступают в электронной форме . На текущий момент на сайте ПФР можно получить около 60 электронных услуг. Об этом сегодня, 21 ноября, в общественном пресс-центра ПЛН рассказал заместитель управляющего отделением ПФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Он также рассказал о том, что сайт ПФР предоставляет три вида услуг:

Информационные. Например, можно получить справку о размере пенсии.

Вспомогательные. Здесь можно записаться на прием, найти клиентскую службу, подать письменное обращение.

Услуги по подаче заявлений. В этом разделе можно подать практически любое заявление в электронном виде. Например, заявление по инвестированию пенсионных средств, получению мат капитала и др.

Также для удобства пользователей разработано мобильное приложение ПФР, где можно воспользоваться всеми услугами, кроме подачи заявления.

Дмитрий Яковлев также рассказал, что в каждом отделении ПФР есть гостевые компьютеры. Их можно использовать самостоятельно, например, если дома нет компьютера, а можно пригласить ответственного специалиста и он может научить пользоваться какими-то услугами, помочь заполнить документы или проконсультировать.