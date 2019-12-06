Общество

В Пскове представили новую коллекцию авторских кукол. ФОТО

В Доме ремесел Псковского областного центра народного творчества, который в Пскове находится на улице Некрасова, 8 (1 этаж), открыли выставку «Коллекция уникальных вещей». Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, 7 декабря выставка открылась в 12:00. Это новый проект творческого объединения «Псковский кукольный дом».

Посетители увидеть авторских кукол и медведей тедди, акварели, сумки, броши и аксессуары ручной работы, предметы гардероба с художественной росписью и многое другое.

Организаторы отметили, что в ближайшей перспективе, в рамках работы творческого объединения «Псковский кукольный дом», в Доме ремесел организуют субботнее проведение тематических мастер-классов по изготовлению мише

к тедди и кукол в различных техниках. Желающим покажут, как делать текстильных, ватных, лепных и из папье-маше, перчаточных кукол для самодеятельных театральных кружков и домашних спектаклей, картонных кукол с движением - «дергунчиков» и прочие. Можно и записаться на занятия по основам работы с текстилем. В частности: с выбором ткани для кукол, особенностями кроя и обработки изделий.

Предварительная запись на мастер-классы обязательна. Справки по тел. 62-23-34 и 66-17-49, e-mail: remeslo@ocntpskov.ru.