Общество

Главой Общественной палаты РФ стала юрист Лидия Михеева

9 декабря в Общественной палате РФ прошло пленарное заседание, на котором был выбран Секретарь ОП РФ - им стала Лидия Михеева, ранее занимавшая должность заместителя главы палаты. Выборы прошли путем открытого голосования, сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ.

Напомним, 21 октября бывший Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев был назначен на пост главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.



Лидия Михеева - заслуженный юрист РФ, руководитель Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при президенте РФ. Состоит в экспертных и общественных организациях и органах, среди которых Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, научно-консультативные советы при Верховном суде России и при Федеральной нотариальной палате.



Помощь в решении реальных, повседневных проблем граждан - в этом видит приоритет работы Общественной палаты Лидия Михеева. По ее словам, работа с обращениями граждан «позволяет ощущать на кончиках пальцев то, что волнует граждан, что наболело, народную повестку».



«Нам надо повысить эффективность работы с этой повесткой, выстроить единую систему коммуникации с региональными палатами, иметь карту проблем по итогам анализа обращений по всем регионам страны, оперативно и сообща реагировать на конфликтные инциденты», - говорит вновь избранная глава Общественной палаты.



Как опытный юрист Лидия Михеева ставит акцент в своей работе на усилении нормотворческой деятельности Общественной палаты, ее роли в качестве площадки для нулевых чтений законопроектов.



«Реакция общества на новый закон должна быть выявлена и доведена до законодателя на стадии инициативы, а не тогда, когда закон опубликован и вступает в силу, - говорит она. - Задача ОП РФ - оперативно провести общественную экспертизу и конвертировать мнение граждан в понятный власти нормативный язык».



Лидия Михеева также считает, что необходимо восстановить практику регулярного представления позиции Общественной палаты РФ на пленарных заседаниях Государственной думы.



Важно не только реагировать на идеи органов исполнительной власти, но и предлагать свои решения, подчеркивает секретарь ОП РФ. И в этом направлении деятельности у Общественной палаты есть большой потенциал, считает она.



«У нас есть идеи, инициативы, которые мы бы хотели видеть воплощенными в законотворческом процессе. Взять, к примеру, принятый в этом году закон о паллиативной помощи — мы тут были в авангарде нормотворчества. И этот закон — огромный прорыв. Законы о социальном предпринимательстве, о самозанятых, о добровольчестве. Это из последнего. Все они были разработаны со значительным участием ОП РФ», — говорит Лидия Михеева.



Одна из первостепенных задач на ближайшее будущее, по словам Секретаря ОП РФ, — ревизия устаревшего законодательства, регулирующего деятельность некоммерческих организаций. Эта проблема была поднята на итоговом форуме «Сообщество», который прошел в Москве 31 октября — 1 ноября.



«Многие участники форума говорили о противоречивости положений этого законодательства, о наличии в нем как пробелов, так и излишних, бюрократических требований. Наша цель — системно содействовать улучшению условий деятельности НКО, росту их значимости для решения социальных проблем, повышению их престижа в обществе. Здесь нам предстоит большая работа: разобраться, что нужно поменять в законодательстве, в административных процедурах для того, чтобы НКО было комфортно работать и взаимодействовать с государством», — говорит Лидия Михеева.