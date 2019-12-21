Общество

Удаленное рабочее место городского отдела ЗАГС открылось в Псковском перинатальном центре

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в открытии удаленного рабочего места отдела ЗАГС Пскова в Псковском перинатальном центре, которое состоялось сегодня, 21 декабря.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, Псковская область стала первым регионом Северо-Запада России, где государственная регистрация рождения ребенка и установления отцовства будет проводиться непосредственно в стенах медицинского учреждения в период стационарного пребывания мамы и новорожденного. Как доложил губернатору руководитель регионального комитета юстиции Сергей Шерстобитов, специалист будет работать в перинатальном центре в понедельник (с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед), а также в четверг и субботу (с 9:00 до 13:00).

Родители смогут подать необходимые документы и заявление специалисту ЗАГС, после чего по истечению часа получить свидетельство о рождении ребенка. Установление отцовства потребует на полчаса больше. Также работник сможет консультировать родителей по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния. Все это позволит сократить очереди в отделениях ЗАГС Пскова и других районов региона.

В рамках открытия удаленного рабочего места первое в стенах медицинского учреждения свидетельство о рождении ребенка было вручено Оксане Уливановой. Михаил Ведерников также поздравил молодую маму, пожелал здоровья ей и малышу и вручил псковичке сертификат региональной программы «Подарок новорожденному».

После церемонии вручения свидетельства о рождении губернатор поручил Сергею Шерстобитову проработать вопрос открытия удаленного рабочего места ЗАГС в родильном доме Великих Лук. Глава региона акцентировал внимание, что предоставление услуги должно быть равнодоступно для жителей крупных населенных пунктов области. Данный вопрос будет проработан в ближайшее время.