Общество

Оксана Федорова поделилась мнением о тайной и публичной благотворительности

Известная уроженка Пскова, телеведущая и экс-мисс Вселенная Оксана Федорова поделилась мыслями на тему, какая благотворительность должна быть публичной, а какая - анонимной. Свое мнение 22 декабря Оксана Федорова оставила в авторской рубрике «Разговор по душам» на страничке в соцсети Instagram.

Источник: страничка Оксаны Федоровой, Instagram

Телеведущая написала, что ей пришло сообщение следующего содержания: «Оксана, вы занимаетесь благотворительностью и пишите об этом, а добрые дела должны совершаться втайне».

На такое обращение Оксана Федорова ответила: «С этим вопросом я обратилась к святому отцу. Он дал мне пояснение. С которым хочу поделиться с вами . У меня есть благотворительный фонд , это структура , которая имеет несколько программ, в том числе адресную помощь. У фонда есть единомышленники и меценаты. Фонд исправно и публично сдает отчетность о деятельности . Это обязывает закон. И сокрыть это не представляется возможным, поэтому все, что мы делаем, должно быть обнародовано. О деятельности фонда нужно говорить многим людям, как о добром примере совместных усилий разных благотворителей. Таким образом, мы помогаем людям помогать другим. Участвуя в добрых делах фонда, люди проявляют милосердие и исполняют заповедь о любви к ближнему. Но есть другая милостыня - личная. О личной милостыне, которую мы совершаем перед богом, лучше умолчать. Например, вы сами подали милостыню нуждающимся людям и никому об этом не сказали. Господь, видя ваше тайное доброе дело, воздаст вам явно. Надеюсь, я смогла ответить на вопрос по помощи».