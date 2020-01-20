Общество

ПЛН-ТВ: Как изменится жизнь псковичей в 2020 году

Новогодние праздники завершились, россияне вышли на работу. У всех есть планы и ожидания от предстоящего года. Одни хотят стабильности в жизни, другие жаждут перемен. Что перевесит? Мы решили узнать у горожан, как изменится их жизнь в 2020 году.