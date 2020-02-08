Общество

В Минздраве объяснили, почему мужчины пьют чаще женщин

Мужчины употребляют спиртное чаще и больше, чем женщины, потому что «все время ищут какой-то новизны». Так объяснил ситуацию главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, передает «Росбалт».

В эфире НТВ медик рассказал, что на одну выпивающую даму в России приходится четверо пьющих мужчин. По словам Брюна, такое соотношение связано с тем, что у мужчин более обостренная потребность «менять свое психическое состояние» и есть стремление к риску. А женщины не пьют, потому что «стабильны». Брюн считает, что пропорция «четыре к одной» сохранится и в будущем.

Напомним, ранее медик отмечал, что за последние 10 лет количество потребляемого алкоголя в РФ снизилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, но, если учитывать потребление самодельного алкоголя, то будет 12 литров.