Общество

В Стругах Красных открылся центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы

В администрации Струго-Красненского муниципального округа 25 декабря состоялось торжественное открытие муниципального центра подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Струго-Красненского района.

Фото здесь и далее: Администрация Струго-Красненского района

Открытие центра стало символом единения и патриотического воспитания молодёжи. В рамках его деятельности будут проводиться увлекательные мастер-классы, лекции и творческие встречи, которые не только помогут молодым людям развить свои навыки, но и углубить знания о значимых событиях нашей истории.

В рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы, центр станет местом реализации волонтёрских инициатив, направленных на поддержку ветеранов и сохранение исторической памяти.

«Таким образом, открытие Центра "Волонтёров Победы" — это не только новое пространство для обучения, но и возможность для молодежи внести свой вклад в сохранение исторического наследия нашей страны. Давайте вместе помнить и чтить подвиги наших предков!» - отметили в администрации.