Общество

Порядка 230 новогодних подарков из Псковской области получат дети Геническа

Порядка 230 новогодних подарков из Псковской области получат дети Генической санаторной школы-интерната Херсонской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

По традиции подарки отправляются при поддержке Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «От всей души поздравляю тебя с Новым годом и наступающим Рождеством! Желаю тебе всего самого наилучшего: радости и веселого настроения, улыбок дорогих людей и надежных друзей рядом. Уверен, наступающий 2025-й год будет для тебя ярким и запоминающимся, полным впечатлений, открытий и счастливых моментов! Пусть твои самые сокровенные желания обязательно исполнятся в новом году. Главное — смело мечтай и всегда верь в самое лучшее!» — отмечается в новогоднем поздравлении Главы региона к ребятам.

Планируется, что новогодние поздравления дети смогут получить до Нового года.

Напомним, при активной поддержке Псковской области была капитально отремонтирована Геническая санаторная школа-интернат Херсонской области. В прошлом году был капитально отремонтирован и оснащен мебелью и учебным оборудованием детский сад «Солнышко». Псковская область оказывает посильную помощь новым субъектам РФ, регулярно отправляет гуманитарную помощь жителям.