Общество

Час поэзии организовали для учащихся вечерней школы при СИЗО-1

Час поэзии «Когда строку диктуют чувства» организовали для учащихся учебно-консультационного пункта вечерней школы при СИЗО-1. Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, мероприятие было посвящено 130-летию со дня рождения Бориса Пастернака.

Час поэзии провела классный руководитель УКП СИЗО-1 Наталья Афанасьева. По ее словам, в ходе урока учащиеся посмотрели документальный фильм о русском поэте, писателе и переводчике. Также они прочитали стихотворения автора о природе, войне и Родине, послушали музыкальные композиции на его стихи о любви и жизни.

В заключение ребята посмотрели видеозапись моноспектакля «Свеча горела на столе, … свеча горела» в исполнении заслуженного артиста России Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Виктора Яковлева.

«Творчество и жизненные годы Бориса Леонидовича Пастернака прошли через тернии к всемирной известности. И ещё не одно поколение будет читать его и перечитывать, открывая для себя Вселенную, имя которой Борис Пастернак. Он верил, что «силу подлости и злобы одолеет дух добра», - отметила Наталья Афанасьева.