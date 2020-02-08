Общество

Турчак: Поправки «Единой России» об использовании маткапитала могут быть приняты уже 20 февраля

Поправки «Единой России» об использовании материнского капитала могут быть рассмотрены во втором чтении 19 февраля, в третьем - 20 февраля. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании президиума генсовета «Единой России», сообщили в пресс-службе партии.



Фото пресс-службы партии «Единая Россия» Фото пресс-службы партии «Единая Россия»

«Рассчитываем, что через неделю, 19 февраля, данный законопроект будет рассмотрен Государственной Думой и принят во втором чтении, а на следующий день - в третьем», - сказал Турчак.

Андрей Турчак отметил, что многие семьи ждут этих решений и рассчитывают на новые возможности, заявленные президентом в послании. «Наша задача - как можно скорее оформить их должным образом, чтобы люди начали получать реальную пользу от президентских инициатив», - подчеркнул Турчак.

Секретарь генсовета партии добавил - «Единая Россия» сделает все возможное, чтобы материнский капитал выплачивался вовремя и в полном объеме.

Для этого на базе общественных приемных председателя партии необходимо открыть «горячую линию», где партийцы и сотрудники приемных могли бы подробно ответить на все вопросы по обновленной программе. По мнению Турчака, здесь же необходимо развернуть семейные консультационно-правовые центры и оказывать всестороннюю поддержку в оформлении маткапитала.

Еще одна важная задача для партии - добиться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня, поскольку, по мнению Турчака, ипотека в ее нынешнем виде - «натуральная кабала». «Сейчас сложились все условия для того, чтобы ставка по ипотеке была снижена до 5-6%. Прежде всего - в банках с государственным участием, которые занимают на рынке ипотеки 80%», - уверен он.

По словам Турчака, при таком снижении количество семей, которые смогут позволить себе приобрести квартиру стоимостью 3 миллиона рублей, увеличится минимум на 13%. «Это огромное количество людей, которые смогут улучшить свои жилищные условия», - уверен секретарь генсовета партии.

«Обратимся с этим вопросом в Центробанк и правительство, вместе найдем способ обуздать аппетиты банкиров. Зарабатывать многомиллионные годовые бонусы на страданиях простых людей - неприемлемо и просто аморально», - резюмировал Турчак.

«Президент ясно дал понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%», - заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Он поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину проанализировать совместно с Банком России ситуацию и представить соответствующие предложения, а также обсудить возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент.

Также Мишустин попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко наладить систему информирования клиентов банков о дополнительных возможностях рефинансирования займов, «чтобы люди понимали, какие права у них есть». «Многие не знают о таких возможностях, и этого быть не должно», - подчеркнул он.