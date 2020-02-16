Общество

Заболевания ВИЧ/СПИД в Псковской области станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

Во вторник, 18 февраля, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с заболеваниями ВИЧ/СПИД в Псковской области.

Фильм журналиста Юрия Дудя про вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) в России подстегнул интерес россиян к этой важной теме. Но как обстоит ситуация с заболеваниями ВИЧ/СПИД в Псковской области? Об этом мы попросим рассказать главного врача ГБУЗ Псковской области «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Ираиду Сивачеву.

Какая отмечается динамика за последние годы, насколько эффективны современные методы лечения, есть ли эффект от проводимых в регионе профилактических акций? Как много человек в нашем регионе умерли из-за этого заболевания? Есть ли у нас примеры дискордантных пар? Подвергаются ли ВИЧ-положительные жители области дискриминации?

Также мы попросим подробно рассказать об итогах работы ГБУЗ Псковской области «Центр профилактики и борьбы со СПИД» в прошлом году и о планах на этот год.

Кроме того, вместе со спикером мы хотим обсудить, насколько драматично развивается ситуация в стране и в нашем регионе с распространением вируса ВИЧ, хватает ли всем инфицированным лекарств, кто находится в группе риска, сколько в регионе ВИЧ-активистов и чем они занимаются.

Дата проведения: 18 февраля. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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