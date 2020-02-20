Облизбирком планирует новый архивный проект об истории принятия Конституции

Избирательная комиссия Псковской области планирует новый архивный проект об истории принятия Конституции Российской Федерации. Об этом сегодня, 20 февраля, на пресс-конференции рассказал председатель облизбиркома Игорь Сопов.
«Мы хотим рассказать об истории принятия Конституции и посмотреть, как голосовали люди в 1993 году. Будем продолжать активно сотрудничать с архивами, чтобы получить информацию», - рассказал Игорь Сопов.
Он также отметил, что помимо публикаций в СМИ планируется оформить выставку в фойе администрации Псковской области и на информационных стендах ИКПО.
Напомним, Избирательной комиссией Псковской области уже осуществляется еженедельная публикация архивных документов, посвященных первым послевоенным выборам 10 февраля 1946 года в Верховный Совет СССР, в рамках проекта Центральной избирательной комиссии. В преддверии торжественного празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ЦИК запланирована выставка копий архивных документов в Москве в атриуме здания ЦИК РФ.