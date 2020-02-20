Общество

Облизбирком планирует новый архивный проект об истории принятия Конституции

Избирательная комиссия Псковской области планирует новый архивный проект об истории принятия Конституции Российской Федерации. Об этом сегодня, 20 февраля, на пресс-конференции рассказал председатель облизбиркома Игорь Сопов.

«Мы хотим рассказать об истории принятия Конституции и посмотреть, как голосовали люди в 1993 году. Будем продолжать активно сотрудничать с архивами, чтобы получить информацию», - рассказал Игорь Сопов.

Он также отметил, что помимо публикаций в СМИ планируется оформить выставку в фойе администрации Псковской области и на информационных стендах ИКПО.

Напомним, Избирательной комиссией Псковской области уже осуществляется еженедельная публикация архивных документов, посвященных первым послевоенным выборам 10 февраля 1946 года в Верховный Совет СССР, в рамках проекта Центральной избирательной комиссии. В преддверии торжественного празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ЦИК запланирована выставка копий архивных документов в Москве в атриуме здания ЦИК РФ.