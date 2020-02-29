Общество

Листовки об опасности палов травы и детской шалости раздали жителям Новоржева

Рейд по профилактике пожаров и гибели людей прошел в городе Новоржеве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

В ходе рейда специалисты распространили памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Пал травы – причина пожара», «Поджоги сухой травы – основная причина лесных пожаров», «Неисправная печь – причина пожара!», «Детская шалость». С людьми провели профилактические беседы и инструктажи в области пожарной безопасности.

Население также ознакомили с требованиями правил противопожарного режима при устройстве и эксплуатации печного отопления, использовании и хранении бытовых газовых баллонов и газового оборудования, содержания придомовой территории.

Кроме того, жителям Новоржева напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.