Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий, главный редактор радиостанции Максим Костиков побеседует с ним о поправках в Конституцию РФ, о его депутатской и партийной деятельности, а также обсудит с гостем актуальные вопросы общественно-политической и социально-экономической жизни страны и региона.

Вопросы Александру Козловскому можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.