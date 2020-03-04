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Игорь Сопов рассказал о «Современных медиатехнологиях в работе с электоральной тематикой» на II Общероссийском электоральном медиафоруме

В рамках II Общероссийского электорального медиафорума состоялось выступление председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова на тему «Современные медиатехнологии в работе с электоральной тематикой».

В своем выступлении Игорь Сопов рассказал об информационном освещении деятельности избирательных комиссий региона и информировании избирателей в выборный и не выборный периоды. Он также поделился опытом работы Избирательной комиссии Псковской области.

В докладе были приведены статистические данные о количестве избирателей, территориальных и участковых избирательных комиссий в Псковской области. Спикер отметил, что всего в регионе 528524 избирателя, среди них более 270000 пользуются социальной сетью «Вконтакте» и более 150000 Instagram. Показатели являются крайне весомыми, поэтому обязательно необходимо использовать социальные сети в работе. Председатель ИКПО также рассказал о работе с традиционными медиа региона, представив карту СМИ и объяснив стратегию взаимодействия с ними.

Важным блоком для привлечения внимания избирателей также являются и длинные информационные проекты. Например, в Псковской области запущены уже два проекта: проект ЦИК России, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - первым послевоенным выборам 10 февраля 1946 года в Верховный Совет СССР и проект «Конституция 1993 года - предложения малого Совета городского Совета народных депутатов к проекту Конституции Российской Федерации.

Также Игорь Сопов рассказал о выстраивании информационной работы в районах. Спикер затронул темы планирования информационных сообщений, выбор информационных поводов, распространение информации и обратную связь. Председатель ИКПО поделился опытом проведения обучения членов территориальных и молодежных избирательных комиссий в январе 2020 года. Спикер обратил особое внимание слушателей на то, что очень важной частью информирования избирателей является не только работа во время выборов, но и во вне выборный период.

Отдельным блоком выступления стала инструкция по работе в день голосования. Было отмечено, что необходимо осветить мероприятия стимулирующие явку на территории, где находится УИК, городские мероприятия, публиковать интервью с проголосовавшими на выборах, информировать об общей обстановке на избирательном участке и возле участка.

В финальной части выступления председатель ИКПО привел статистические данные о росте количестве страниц, о росте публикаций и подписчиков в социальных сетях.

Отвечая на вопросы коллег после окончания выступления Игорь Сопов заявил, что с помощью активной работы в социальных сетях планируется привлечь 40 % избирателей от общей численности. Слушатели отметили полезность выступления, поблагодарили председатели ИКПО и попросили поделится презентацией с целью перенять положительный опыт Псковской области.

Напомним, II Общероссийский электоральный медиафорум организован ЦИК России совместно с Избирательной комиссией Ленинградской области при поддержке Российского фонда свободных выборов. Он посвящен актуальным вопросам совершенствования медиакоммуникаций в избирательном процессе.