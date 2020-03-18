Общество

Псковские городские библиотеки переходят на онлайн-обслуживание читателей

Во избежание широкого распространения коронавирусной инфекции библиотеки города Пскова временно прекращают обслуживание своих пользователей и проведение массовых мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

С 19 марта до особого распоряжения все они переходят на работу в онлайн-режиме и предлагают своим читателям воспользоваться электронными информационными ресурсами.

Продлить книги можно по телефону библиотеки, в которой зарегистрированы читатели, а также в группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте» и через форму на сайте: http://bibliopskov.ru/prodlenie.htm.