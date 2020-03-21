Общество

ПЛН-ТВ: Беспокоит ли псковичей падение рубля?

На фоне падения стоимости нефти и распространения коронавируса падает курс рубля, а доллар с евро растут. Мы решили узнать у псковичей, беспокоит ли их эта тенденция, с чем они ее связывают.