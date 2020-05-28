Общество

Проблему жесткости воды в Пскове планируется решить за счет участия в программе «Чистая вода»

Проблему жесткости воды в Пскове планируется решить за счет участия города в федеральной программе «Чистая вода». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава городской администрации Александр Братчиков, отвечая на вопросы депутатов по итогам его отчета за 2019 год.

Вопрос об увеличении жесткости воды поднял депутат Григорий Стороненков. «Мы переходим от открытого водозабора на подземный, где жесткость воды достаточно высокая. Данная проблема коснулась моего 12-го округа. Так как он расположен ближе к источнику водозабора, жесткость воды у нас повысилась до 5,9-6 мг/л, что привело к выпадению налета на трубах горячего водоснабжения и теплообменных аппаратов. Дело дошло до того, что теплообменные аппараты УК вынуждены промывать каждый месяц, а на трубах скапливается такой налет, что в некоторых домах вода не доходит до потребителя. В одном из домов УК хочет отказаться от подачи горячей воды, потому что не может физически справиться с этой проблемой», - констатировал депутат и спросил, есть ли план действий по умягчению воды.

«Если мы ничего делать не будем, проблема коснется всего города», - подчеркнул депутат.

Александр Братчиков признал, что такая проблема есть. «Все, что берется из водозабора, при нагреве начинает выпадать в осадок. Мы обсуждали этот вопрос с директором водоканала Константином Болотиным. Необходимо будет ставить фильтрацию. Задача есть, мы уже подали заявку на участие в федеральной программе «Чистая вода»», - ответил глава администрации Пскова. Он также предложил создать рабочую группу по решению этой проблемы.